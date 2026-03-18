Nehodu na dálnici šetří dopravní policisté
U Kamenného Újezdu havaroval řidič do svodidel. I s poškozeným chladičem z místa odjel.
Dopravní nehodu z posledního únorového dne na dálnici D3 šetří dálniční policisté z Borku.
V sobotu dne 28. února 2026 v době od 01:30 hod. do 02:00 hod., na dálničním kilometru 149, ve směru jízdy České Budějovice – Kaplice nádraží, v katastru obce Kamenný Újezd, dosud neznámý řidič osobního vozidla tovární značky Kia Ceed, šedé barvy, havaroval do kovových svodidel. Poté z místa odjel i s poškozeným vozem.
Vaše případné svědectví přijme nprap. Bc. Martina Šimůnková, na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služba dopravní policie, dálniční oddělení Borek, se sídlem Ševětín, Zahradní 161, telefon 974 227 900, 974 227 905 nebo na lince tísňového volání 158.
Děkujeme za pomoc.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
18. března 2026