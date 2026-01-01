Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Nehodovost v číslech za uplynulý rok 2025 na Uherskohradišťsku
Alkohol byl zjištěn u 65 viníků dopravních nehod.
Dopravních nehod, ke kterým vyjížděli naši policisté v uplynulém roce, bylo 813, což bylo o dvanáct více než v roce předchozím.
Při dopravních nehodách bylo těžce zraněno 7 osob (předloni 18), 422 osob (o 29 více) utrpělo lehké zranění a 12 osob svým zraněním podlehlo. V roce 2024 na uherskohradišťských silnicích vyhasly 4 životy. Přitom mnohdy stačilo jen málo – nepřeceňovat své síly, přizpůsobit rychlost jízdy povětrnostním podmínkám, stavu a povaze komunikace a připoutat se.
Z celkového počtu dopravních nehod jich nejvíce zavinili řidiči motorových vozidel, a to v počtu 701, dále řidiči nemotorových vozidel v 86 případech a 8 nehod zavinili chodci. Lesní a domácí zvěř figuruje u 8 událostí.
Mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu patří chodci a cyklisté. Důležité proto je, aby cyklisté i chodci byli mimo jiné v provozu řádně vidět. Chodci jsou povinni mít na sobě za snížené viditelnosti mimo obec prvky z retroreflexního materiálu. Policisté apelují na všechny účastníky silničního provozu, aby toto dodržovali a co víc, aby nosili reflexní prvky i v obcích a to zejména tam, kde je osvětlení nedostačující.
Alkohol policisté naměřili u 65 viníků dopravních nehod (předloni 51). Pod vlivem drog jich bylo 6.
Hlavní příčinou těchto nepříjemných událostí byl nesprávný způsob jízdy v počtu 498, dále nepřiměřená rychlost 94 a nedání přednosti 93. Častěji řidiči bourali v obci. Těchto kolizí evidujeme 575.
Bezpečnost na silnicích patří mezi hlavní priority Policie ČR. Provádíme proto řadu dopravně bezpečnostních akcí. Snažíme se tak eliminovat dopravní přestupky a tím i nehody, které mají mnohdy fatální následky. Realizujeme také preventivní projekty zaměřené i na nejzranitelnější účastníky silničního provozu, především na chodce a cyklisty.
28. ledna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.