Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Nehodovost na Příbramsku v roce 2025
Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, poté nepřiměřená rychlost a následně nedání přednosti v jízdě.
V roce 2025 řešili policisté na Příbramsku 1062 dopravních nehod. Na příbramských silnicích zemřelo pět osob. V lednu utrpěla v Příbrami smrtelné zranění seniorka, kterou srazil řidič osobního automobilu při couvání, v květnu zemřel motorista u Sedlčan, když nedal přednost v jízdě kamionu a také mladá žena, která u obce Háje narazila do mostního pilíře. V říjnu v katastru obce Věšín přejela nákladní souprava muže ležícího na vozovce a v listopadu zemřela řidička osobního vozidla při čelním střetu s nákladním autem u Mokrovrat. Dále bylo v loňském roce vážně zraněno 22 osob a 290 lidí utrpělo poranění lehčího charakteru.
Dvaačtyřicet motoristů, kteří způsobili nehodu, bylo pod vlivem alkoholu. Loni došlo k 64 nehodám s motorkou, k 28 nehodám s chodci a k 26 nehodám s cyklistou (v sedmi případech šlo o koloběžku). Na dopravních prostředcích vznikla škoda, která lehce přesáhla 100 milionů korun. Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, poté nepřiměřená rychlost a následně nedání přednosti v jízdě. Nejvíce nehod se na Příbramsku dle statistických údajů stalo během dne v obci na místní komunikaci, kdy se osobní vozidlo srazilo s pevnou překážkou.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
15. leden 2026