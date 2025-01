Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nehodovost na Příbramsku v roce 2024

PŘÍBRAMSKO - Na Příbramsku bylo loni o patnáct nehod méně než v roce 2023.

V roce 2024 řešili policisté na Příbramsku 1191 dopravních nehod. Na příbramských silnicích zemřelo pět osob. V lednu utrpěl smrtelné zranění spolujezdec z osobního vozidla, které se střetlo s autobusem. V srpnu zemřela spolujezdkyně z vozu, do kterého zezadu narazil na dálnici mladý cizinec. Dva muži během září narazili do stromu a utrpěli zranění neslučitelná se životem. Mladý život vyhasl i začátkem října, také po nárazu do stromu. Dále bylo v loňském roce vážně zraněno třináct lidí a 335 osob utrpělo poranění lehčího charakteru.

Šedesát motoristů, kteří způsobili nehodu, bylo pod vlivem alkoholu. Celkem 246 karambolů zavinila lesní zvěř. Loni došlo k 46 nehodám s motorkou, k 20 nehodám s cyklistou a 28 nehodám s chodci. Na dopravních prostředcích vznikla škoda, která dosáhla 100 milionů korun. Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy a poté nepřiměřená rychlost.

Hlídky se v letošním roce budou zaměřovat zejména na kontrolu předepsané rychlostí, na věnování se řízení, na používání zádržných systémů a na dálnicích na bezdůvodnou jízdu vozidel v levém jízdním pruhu. Pozornosti policistů neuniknou ani zranitelní účastníci silničního provozu, jako jsou motorkáři, cyklisté a chodci.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

komisař

PČR Příbram

30. leden 2025

