Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Nehodovost na berounských silnicích za rok 2026
Statistiky z pohledu dopravní policie.
Policisté z Dopravního inspektorátu v Berouně vyjížděli v roce 2025 k celkem 1223 dopravním nehodám. Při dopravních nehodách došlo k úmrtí 5 osob, z toho se jednalo o 2 chodce. Těžce zraněno bylo celkem 23 účastníků a 213 účastníků bylo zraněno lehce. V loňském roce policisté zaznamenali pokles dopravních nehod, při kterém byl řidič pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek (OPL). Z celkového počtu nehod, bylo 53 řidičů pod vlivem alkoholu a 4 pod vlivem OPL. Do počtu nehod, ke kterým policisté vyjížděli, se promítla změna zákona o silničním provozu, která zvýšila škodu vzniklou při dopravní nehodě, v rámci které jsou řidiči povinni na místo přivolat Policii ČR. Původní výše škody byla 100.000 Kč, přičemž se od 1. července 2025 zvýšila na 200.000 Kč.
Mezi nejčastějšími příčinami dopravních nehod tradičně patří nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost a nevěnování se řízení. Mezi nejtragičtější příčiny dopravních nehod patří nevěnování se řízení a nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky.
Řidičům dopředu avizujeme, že ani v roce 2026 nebudeme v dopravních kontrolách polevovat. Pokud nechcete přispívat do výše uvedených statistik, dodržujte pravidla silničního provozu a jezděte opatrně!
nprap. Simona Vacherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
5. února 2026