Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nehoda ve Větřní

Cyklista sjížděl z kopce bez držení řídítek. Následek - střet s chodkyní a zranění obou osob. 

Včera po 17. hodině vyjížděli českokrumlovští dopravní policisté do města Větřní k oznámenému střetu mezi cyklistou a chodcem.

Na místě již zasahovali místní policisté a lékařská služba Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, včetně letecké zdravotnické služby.

Provedeným šetřením zjistili, že muž (roč. 1966) jel bez řádně upevněné cyklistické přilby, a především bez držení řídítek jízdního kola značky REDFOX ve směru od ulice Školní do ulice Šumavská, kdy se dostatečně nevěnoval řízení, nesledoval situaci v provozu na pozemních komunikacích a při sjíždění z mírného klesání narazil do chodkyně.

Obě osoby se zranili, cyklista především v oblasti horní části těla, jenž byl transportován letecky do zdravotnického zařízení, žena byla převezena pozemní posádkou. Při ohledání jízdního kola policisté zjistili, že je ve velmi špatném technickém stavu, například s chybějící přední brzdou a pneumatiky jsou takřka bez vzorku.

Další okolnosti jsou v šetřením dopravních policistů.

S počátkem jarní počasím lze očekávat vyšší pohyb cyklistů po městech i mimo ně. Doporučujeme, abyste řádně zkontrolovali technický stav a funkci jednotlivých ústrojí.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

12. března 2026

Odkazy do noveho okna

DN ve Větřní 1

DN ve Větřní 1 

Detailní náhled

DN ve Větřní 2

DN ve Větřní 2 

Detailní náhled

DN ve Větřní 3

DN ve Větřní 3 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 