Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Nehoda ve Větřní
Cyklista sjížděl z kopce bez držení řídítek. Následek - střet s chodkyní a zranění obou osob.
Včera po 17. hodině vyjížděli českokrumlovští dopravní policisté do města Větřní k oznámenému střetu mezi cyklistou a chodcem.
Na místě již zasahovali místní policisté a lékařská služba Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, včetně letecké zdravotnické služby.
Provedeným šetřením zjistili, že muž (roč. 1966) jel bez řádně upevněné cyklistické přilby, a především bez držení řídítek jízdního kola značky REDFOX ve směru od ulice Školní do ulice Šumavská, kdy se dostatečně nevěnoval řízení, nesledoval situaci v provozu na pozemních komunikacích a při sjíždění z mírného klesání narazil do chodkyně.
Obě osoby se zranili, cyklista především v oblasti horní části těla, jenž byl transportován letecky do zdravotnického zařízení, žena byla převezena pozemní posádkou. Při ohledání jízdního kola policisté zjistili, že je ve velmi špatném technickém stavu, například s chybějící přední brzdou a pneumatiky jsou takřka bez vzorku.
Další okolnosti jsou v šetřením dopravních policistů.
S počátkem jarní počasím lze očekávat vyšší pohyb cyklistů po městech i mimo ně. Doporučujeme, abyste řádně zkontrolovali technický stav a funkci jednotlivých ústrojí.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
12. března 2026