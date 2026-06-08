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Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nehoda u fontány v Hradci Králové skončila převráceným vozidlem

Dvě osoby byly převezeny do nemocnice. 

Dne 06. 06. 2026 v čase kolem 07:40 hodin došlo v Hradci Králové, na třídě Edvarda Beneše (ve směru ulice Palachova – J. Masaryka), k dopravní nehodě.DN.JPG

Řidič osobního vozidla dle prvotního šetření nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla ani předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace – zatáčce, kdy pokračoval v přímém směru a narazil přední částí vozidla do podezdívky fontány. Následkem nárazu se vozidlo převrátilo na pravý bok.

Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče a spolujezdce, oba byli z místa převezeni vozidlem zdravotnické záchranné služby do Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Dechová zkouška na alkohol nebyla u řidiče provedena vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, proto mu byl v nemocnici odebrán biologický materiál k dalšímu rozboru.

Technická závada jako příčina dopravní nehody nebyla zjištěna ani uplatněna. Celková předběžná škoda byla vyčíslena na přibližně 180 tisíc korun. 

8.6.2026
por. Jandová
 

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