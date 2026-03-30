Nehoda traktoru s vozidlem na Trutnovsku

Policisté hledají svědky. 

Dne 25. března v 11:30 hod. došlo na silnici číslo I/37 mezi obcemi Kuks a Choustníkovo Hradiště k dopravní nehodě traktoru s přívěsem a osobního vozidla.

Dle dosud zjištěných skutečností došlo k dopravní nehodě v době, kdy řidič traktoru zn. Case odbočoval vlevo mimo pozemní komunikaci, v té chvíli došlo ke střetu s vozidlem zn. Ford, které v tu dobu traktor předjíždělo. Vozidlo narazilo přední částí do levé přední části přívěsu. Při dopravní nehodě došlo k zranění spolujedoucí z osobního vozidla.

S řidičem traktoru i vozidla byla na místě provedena dechová zkouška s negativním výsledkem. Na traktoru škoda nevznikla, na přívěsu byla předběžně vyčíslena na 20 tisíc korun a na osobním vozidle na 50 tisíc korun.

Policie ČR žádá případné svědky, kteří se v uvedenou dobu pohybovali v daném úseku mezi obcemi Kuks a Choustníkovo Hradiště a mohou přispět k objasnění dopravní nehody, aby poskytli jakékoli informace či kamerové záznamy z palubních kamer vozidel. Každá informace může pomoci k přesnému zjištění průběhu události.

Informace je možné sdělit na dopravním inspektorátu v Trutnově na telefonním čísle 974 539 250 nebo prostřednictvím linky 158.

30. března 2026
por. Mgr. Martin Stránský

Poškozené vozidlo

Dopravní nehoda

