Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Nehoda s odcizeným autem na Náchodsku
Řidič nadýchal přes 1,5 promile.
Policisté z obvodního oddělení Police nad Metují prověřují případ 19letého muže, který se během vánočních svátků dopustil několika závažných protiprávních jednání.
Dne 25. prosince 2025 večer v ulici Plhovská v Náchodě odcizil zaparkovaný osobní automobil Volkswagen, který byl neuzamčený a ve dveřích měl klíče. S vozidlem odjel do Police nad Metují.
Krátce po půlnoci, 26. prosince 2025 v 00:26 hodin, byl muž zastaven hlídkami obvodního oddělení Broumov a Police nad Metují při jízdě na ulici 17. listopadu. Dechová zkouška ukázala 1,65 ‰ alkoholu, opakovaná zkouška po šesti minutách pak 1,54 ‰. Muži byla zakázána další jízda.
Navzdory zákazu se však rozhodl znovu usednout za volant. V 01:02 hodin byla hlídka opět přivolána k vozidlu Volkswagen, které se pohybovalo v ulici 17. listopadu. Řidič byl opět ztotožněn jako stejný 19letý muž. Ten uvedl, že se chtěl „ještě projet“. Během své jízdy navíc způsobil dopravní nehodu – narazil do lampy veřejného osvětlení, čímž způsobil škodu odhadovanou na 65 000 Kč.
Muž se při kontrole snažil policisty přesvědčit, že vozidlo ten den koupil, avšak u sebe neměl žádnou kupní smlouvu ani jiné doklady. V průběhu prověřování bylo vozidlo nahlášeno jeho skutečným majitelem jako odcizené. Řidič následně policistům vydal klíče od automobilu. Navíc neměl u sebe žádné osobní doklady a zpočátku se vydával za svého bratra – tvrdil, že je jeho dvojče. Teprve při podání vysvětlení se doznal ke skutečné identitě. Lustrací bylo potvrzeno, že není držitelem řidičského oprávnění.
Muž je nyní prověřován pro podezření ze spáchání přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněného užívání cizí věci. Případ je veden ve zkráceném přípravném řízení.
Apelujeme na řidiče, aby nikdy neusedali za volant pod vlivem alkoholu. Takové jednání ohrožuje nejen samotného řidiče, ale i ostatní účastníky silničního provozu.
por. Karolína Macháčková
30.12.2025