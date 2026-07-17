Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Nehoda na železničním přejezdu ve Smržovce
Osobní vlak se tu střetl s oplem. Řidiče osobního vozidla transportoval do nemocnice vrtulník.
Dnes kolem 10.40 se na železničním přejezdu bez závor opatřeném světelnou a zvukovou signalizací v Malostranské ulici ve Smržovce střetl osobní vlak s osobním vozidlem tovární značky Opel. Vůz řídil muž seniorského věku a cestoval sám. Při střetu utrpěl zranění, se kterým ho zdravotnická záchranná služba letecky transportovala do nemocnice. Vlak projížděl ve směru od Tanvaldu na Smržovku a přepravoval zhruba 50 cestujících, podle našich informací jsou všichni v pořádku. Opel vjel na přejezd ze směru od vlakového nádraží a mířil do centra Smržovky. Okolnosti kolize na místě zjišťujeme.
17. 7. 2026
por. Bc. Ivana Baláková