Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Nehoda na železničním přejezdu u Velké Turné skončila zázrakem bez zranění
Souprava tlačila vůz ještě 15 metrů kolejištěm.
Ve čtvrtek krátce před druhou hodinou odpolední došlo na železniční trati Sedlice – Radomyšl k vážně vypadající nehodě osobního automobilu a osobního vlaku. Policisté oznámení o střetu přijali ve 13,51 hodin a okamžitě na místo vyrazily hlídky z obvodního oddělení Radomyšl i dopravního inspektorátu Strakonice. Dráhy zároveň dočasně zastavily provoz na trati.
Na základě prvotního šetření policisté zjistili, že řidič osobního vozu jedoucí ve směru od Velké Turné vjel z dosud nezjištěných příčin na nechráněný železniční přejezd právě ve chvíli, kdy ve směru na Sedlici přijížděl osobní vlak. Ve vlaku se nacházeli dva cestující.
Souprava narazila do pravého boku automobilu a vůz tlačila zhruba 15 metrů kolejištěm. Přestože samotný střet i následný posun vozidla působily velmi dramaticky, celá událost skončila obrovským štěstím – nikdo nebyl zraněn.
Dechové zkoušky u obou řidičů – jak u strojvedoucího, tak u řidiče automobilu – vyloučily požití alkoholu. Policie nyní zjišťuje, co přesně předcházelo vjezdu auta na přejezd.
Nehoda tak znovu připomněla, jak nebezpečné může být podcenění situace na nechráněných železničních přejezdech a jak tenká je hranice mezi nehodou a tragédií. V tomto případě sehrálo hlavní roli obrovské štěstí.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
3. prosince 2025