Nehoda na světelné křižovatce u Alberta v České Lípě

Zdravotnická záchranná služba transportovala do liberecké nemocnice mladou řidičku. 

Dnes kolem 11.40 se na světelné křižovatce v Borské ulici v České Lípě střetlo služební vozidlo Policie ČR tovární značky Volkswagen Transporter s octavií, kterou řídila mladá žena. Tu si na místě převzala do péče přivolaná zdravotnická záchranná služba a dvoučlenná posádka policejního vozu absolvovala vyšetření v českolipské nemocnici. Veškeré okolnosti nehodové události nyní zjišťují dopravní policisté.

18. 2. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

