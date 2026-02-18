Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Nehoda na světelné křižovatce u Alberta v České Lípě
Zdravotnická záchranná služba transportovala do liberecké nemocnice mladou řidičku.
Dnes kolem 11.40 se na světelné křižovatce v Borské ulici v České Lípě střetlo služební vozidlo Policie ČR tovární značky Volkswagen Transporter s octavií, kterou řídila mladá žena. Tu si na místě převzala do péče přivolaná zdravotnická záchranná služba a dvoučlenná posádka policejního vozu absolvovala vyšetření v českolipské nemocnici. Veškeré okolnosti nehodové události nyní zjišťují dopravní policisté.
18. 2. 2026
por. Bc. Ivana Baláková