Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Nehoda na nechráněném přejezdu v Písecké ulici ve Strakonicích
Vlak se střetl s nákladním vozidlem, nikdo nebyl zraněn.
Dnes, v pondělí 20. října 2025, došlo krátce po poledni na železničním přejezdu v ulici Písecká ve Strakonicích ke střetu osobního motorového vlaku s nákladním automobilem.
Podle prvotního šetření policistů vjel řidič nákladního vozidla na nechráněný železniční přejezd, který nestačil přejet. Od železniční stanice Strakonice vyjížděl osobní vlak směrem na Blatnou. Strojvedoucí použil zvukové výstražné znamení, přesto ale došlo ke střetu – vlak zasáhl zadní část nákladního vozu.
Při nehodě nedošlo ke zranění žádné osoby. Dechové zkoušky u obou řidičů vyloučily požití alkoholu. Na místě zasahovali hasiči ze stanice HZS Strakonice. Událost nadále vyšetřují policisté ve spolupráci s Drážní inspekcí.
Policie České republiky proto znovu apeluje na všechny účastníky silničního provozu, aby při přejíždění železničních přejezdů, zejména těch nechráněných, věnovali maximální pozornost dopravní situaci a respektovali výstražná znamení.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
20. října 2025