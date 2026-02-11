Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Nehoda i rychlá jízda
V obou případech sehrál roli alkohol.
Hradečtí dopravní policisté řešili v uplynulých dnech dva závažné případy porušení pravidel silničního provozu, ve kterých sehrál roli nejen výrazný přestupek v rychlosti, ale také alkohol za volantem.
Řidič jel téměř 150 km/h a nadýchal přes půl promile
Dne 7. února 2026 krátce před desátou hodinou dopolední zastavila hlídka na silnici II/611 u obce Kosičky ve směru na Hradec Králové osobní vozidlo Škoda Octavia. Řidič překročil nejvyšší povolenou rychlost 90 km/h, když mu byla po odečtu tolerance naměřena rychlost 148 km/h.
Následně provedené dechové zkoušky u něj ukázaly přítomnost alkoholu – první měření vykázalo hodnotu 0,52 ‰ a druhé měření prokázalo hodnotu 0,57 ‰ alkoholu v dechu. Řidič se tak dopustil hned několika závažných porušení pravidel silničního provozu, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz. Věc byla postoupena správnímu orgánu k projednání.
Řetězová dopravní nehoda na kruhovém objezdu v Hradci Králové
Dne 6. února 2026 kolem 7:30 došlo na kruhovém objezdu na Pražském Předměstí v Hradci Králové, při výjezdu na Gočárovu třídu, k dopravní nehodě tří vozidel. Dle prvotního šetření řidič vozu Audi nepřizpůsobil rychlost jízdy aktuálním podmínkám, narazil do zadní části před ním stojící Škody Fabia a tu následně odsunul do dalšího vozidla stejné značky, jehož řidička zastavila, aby umožnila přechod chodci na vyznačeném přechodu.
Ke zranění osob na místě nedošlo. Alkohol u řidičky byl vyloučen dechovou zkouškou. U řidiče vozidla Audi byly naopak dechové zkoušky pozitivní – první měření v 8:04 prokázalo 1,38 promile alkoholu, druhé měření v 8:11 pak 1,30 promile. Řidič následně sám požádal o odborné lékařské vyšetření spojené s odběrem krve. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz. Předběžná škoda byla vyčíslena na přibližně 75 tisíc korun.
Policie apeluje na všechny řidiče, aby striktně dodržovali nejvyšší povolenou rychlost a nikdy nesedali za volant pod vlivem alkoholu. I zdánlivě malé množství alkoholu snižuje schopnost reagovat, prodlužuje reakční dobu a výrazně zvyšuje riziko vážných dopravních nehod. Stejně tak je nezbytné přizpůsobit rychlost aktuálním podmínkám provozu a situaci na komunikaci. Každé překročení rychlosti či jízda pod vlivem alkoholu může mít fatální následky nejen pro samotného řidiče, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu.
por. Bc. Martina Jandová
11.02.2026