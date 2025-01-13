Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Nehod ve Středočeském kraji ubylo
Při dopravních nehodách zemřelo o šest osob více . . .
Za rok 2025 vyjížděli dopravní policisté ve Středočeském kraji k 13 857 nehodám, což je oproti roku 2024 méně o 482 nehody. Z pohledu okresů se nejvíce nehod stalo na území Mladé Boleslavi (1 584) a Praze venkov JIH (170). Nejexponovanějšími dálnicemi, kdy jich Středočeský kraj protíná osm, se nejvíce nehod stalo na dálnici D1, kterou spravují dálniční policisté z Mirošovic, a to 1 216.
Policisté vyjížděli i k dopravním nehodám, při nichž došlo k těm nejzávažnějším následkům. Za loňský rok přišlo v důsledku dopravní nehody o život 77 osob (nárůst o 6), vážně zraněných skončilo ve zdravotnických zařízeních 295 osob (nárůst o 30).
Nejvíce osob přišlo o život při nehodách na silnicích I. třídy.
Škody, které vzikly při dopravních nehodách se v roce 2025 navýšily od 115 732 100 korun, tedy na 1,6 miliardy korun.
Hlavními příčinami nehod, které policisté řešili v roce 2025 se nijak zásadně nezměnil ani od roku 2024. Dominuje nesprávný způsob jízdy (7 849), následuje rychlost (2 677) a nedání přednosti v jízdě (630).
Z pohledu osob, které nehody zavinily, dominovali chodci, následně cyklisté, ale také další účastníci - cyklisté elektrokol. Nezanedbatelným faktorem u dopravních nehod jsou také alkohol či jiné psychoaktivní látky. Nad jedno promile (již kvalifikováno jako trestný čin) měli při dopravních nehodách viníci 503 nehod (-10 oproti roku 2024), alkoholem i OPL bylo "posilněno" 17 viníků nehod, jenom ovlivnění drogou bylo za volantem a zavinilo nehodu 52 řidičů.
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
13. ledna 2025