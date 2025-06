Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nehezký pohled majitelů aut

MOSTECKO - Kriminalisté obvinili vandala.

Policejní vyšetřovatel v posledních dnech zahájil trestní stíhání 30letého muže z Velkého Oseka ze spáchání přečinů výtržnictví a poškození cizí věci. Obviněný se měl začátkem března vyřádit na zaparkovaných vozidlech v mostecké ulici Žatecká. Tehdy v hlubokých nočních hodinách do této ulice vyjížděla uniformovaná hlídka, která na základě oznámení po vandalovi pátrala. Policisté na něj po chvíli narazili, byl v podnapilém stavu. Muže zajistili a převezli do cely. Byl k tomu pádný důvod. Policisté totiž našli i 4 zaparkovaná vozidla značek Škoda, Suzuki, Fiat a Volkswagen, která měla ukopaná zrcátka. To určitě nebyl pro majitele aut hezký pohled. Tím ovšem řádění osoby neskončilo. Kriminalisté kladnou stíhanému za vinu i to, že v nedalekém nízkoprahovém zařízení kopem poškodil skleněnou výplň dveří. Muž odmítl policistům řádně vysvětlit, proč se takto choval. Jedno řekl. Prý záviděl vlastníkům jejich auta a měl nervy. Kriminalisté nasbírali dostatek důkazního materiálu, což vedlo k zahájení trestního stíhání. Všechny získané informace vedly k 30letému výtržníkovi. Obviněný napáchal škodu na cizím majetku ve výši 25 tisíc korun. Za to mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

