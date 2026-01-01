Nedovolené překročení státní hranice
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala „o zpřístupnění následujících informací za roky 2021, 2022, 2023, 2024, a 2025:
počet registrovaných skutků:
- trestného činu násilné překročení státní hranice podle § 339 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“),
- trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 trestního zákoníku,
- trestného činu napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky podle § 341 trestního zákoníku, a
- trestného činu porušení předpisů o mezinárodních letech podle § 343 trestního zákoníku.“
Žadatelka dále uvedla:
„Dále ve vztahu k těmto trestným činům žádám o počet objasněných skutků, počet trestných činů spáchaných cizinci, počet trestných činů spáchaných právnickými osobami, a uložené tresty. V případě trestů odnětí svobody, domácího vězení, obecně prospěšných prací, zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, zákazu přijímání dotací a subvencí, zákazu pobytu, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, a vyhoštění, žádám o uvedení délky uloženého trestu. V případě peněžitého trestu žádám o uvedení počtu a výše denních sazeb v Kč.
Zároveň dodávám, že jsem si vědoma, že informační servis Policie České republiky periodicky na webových stránkách policie.gov.cz zveřejňuje Statistické přehledy kriminality. Vzhledem k tomu, že statistické přehledy obsahují souhrnnou položku „nedovolené překročení státní hranice (§ 339-341,343)“, upřesňuji, že žádám o konkretizaci těchto dat ve vztahu k jednotlivým skutkovým podstatám, jak jsou vyjmenovány výš (tj. násilné překročení státní hranice, organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky, porušení předpisů o mezinárodních letech).“
Policie České republiky poskytla žadatelce následující informace a doprovodné informace:
Policie České republiky neeviduje trestnou činnost podle jednotlivých ustanovení zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/2009 Sb.“), nýbrž podle tzv. takticko-statistických klasifikací (zkratka „TSK“), které umožňují sledovat vývoj kriminality v dlouhodobém časovém horizontu nezávisle na změnách trestních předpisů. Statistika kriminality vedená Policií České republiky eviduje počty registrovaných skutků, tj. skutků odpovídajících jednotlivým TSK, které od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku vedly k zahájení úkonů trestního řízení podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Skutky, které mají naplňovat skutkovou podstatu trestných činů podle ustanovení §§ 339, 340, 341 a 343 zákona č. 40/2009 Sb., jsou ve statistice kriminality vedené Policií České republiky evidovány společně v TSK 634. Povinný subjekt proto nedisponuje statistickými údaji požadovanými v bodech č. 1-5 předmětné žádosti o informace v požadovaném časovém rozpětí a požadovaném členění podle kalendářních let, aniž by mu z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost jimi disponovat. Stejně tak nedisponuje těmito statistickými údaji ani v dalším požadovaném členění podle toho, zda skutky naplňující jednotlivé skutkové podstaty trestných činů podle ustanovení §§ 339, 340, 341 a 343 zákona č. 40/2009 Sb. byly či nebyly objasněny, a podle toho, zda měly být spáchány fyzickými nebo právnickými osobami, občany České republiky nebo cizinci. Pokud by povinný subjekt měl požadovanou statistiku žadatelce poskytnout, musel by ji nejprve vytvořit na základě analýzy trestních spisů dokumentujících trestní řízení vedená ve vztahu k jednotlivým skutkům evidovaným v TSK 634. Takovou povinnost mu však zákon č. 106/1999 Sb. neukládá. Ustanovení § 2 odst. 4 tohoto právního předpisu praví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Povinný subjekt dále sdělil žadatelce, že nedisponuje požadovanými informacemi o trestech uložených soudy ve stanoveném časovém rozpětí za trestné činy podle ustanovení §§ 339, 340, 341 a 343 zákona č. 40/2009 Sb., aniž by mu z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost jimi disponovat, a proto je rovněž nemůže žadatelce poskytnout. Požadované informace se nevztahují k působnosti Policie České republiky, nýbrž k působnosti Ministerstva spravedlnosti České republiky, které je samostatným povinným subjektem od Policie České republiky odlišným. Policie České republiky proto předmětnou žádost o informace v této její části podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odložila a odkázala žadatelku v této souvislosti na Ministerstvo spravedlnosti České republiky.
Povinný subjekt poskytl žadatelce v následující tabulce alespoň ty informace, které má ve vztahu k předmětu jejího zájmu k dispozici. V této souvislosti upozornil, že každý evidovaný skutek mohl být spáchán buď jednou osobou anebo více osobami různých vlastností (pohlaví, státní příslušnost) a že v tabulce jsou uvedeny počty skutků spáchaných alespoň jednou osobou uvedené vlastnosti. Souhrnné počty skutků proto nejsou prostými součty dílčích hodnot.
|
TSK 634 (§§ 339-341 a 343 zákona č. 40/2009 Sb.)
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
registrované skutky
|
86
|
273
|
357
|
25
|
36
|
z toho objasněno
|
39
|
232
|
309
|
11
|
20
|
z toho:
|
spácháno (alespoň jednou) fyzickou osobou
|
39
|
232
|
309
|
11
|
20
|
spácháno (alespoň jedním) mužem
|
27
|
215
|
295
|
7
|
10
|
spácháno (alespoň jednou) ženou
|
13
|
30
|
23
|
5
|
11
|
spácháno právnickou osobou
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
spácháno (alespoň jedním) občanem ČR
|
13
|
34
|
24
|
2
|
7
|
spácháno (alespoň jedním) cizincem
|
26
|
200
|
285
|
9
|
16
PhDr. Jiří Vokuš, 18. března 2026