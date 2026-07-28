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Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nedopil ani kávu

Rychnovští policisté dopadli nezvaného „hosta“ na zahradě. 

V uplynulých dnech byli rychnovští policisté z prvosledové hlídky vysláni na základě aktuálního poznatku do obce Javornice, kde se měl kolem jedné z chalup pohybovat cizí muž. Po příjezdu na místo zjistili, že samotná chalupa je bez známek poškození. Jejich pozornost však upoutal zahradní domek, jehož dveře nesly stopy násilného vniknutí.

Při následné kontrole okolí objevili muže sedícího v pergole nad šálkem kávy. Muž se policistům bezprostředně přiznal, že se krátce před jejich příjezdem do zahradního domku vloupal. Jak uvedl, hledal něco k jídlu, místo toho však uvnitř našel pouze sáček s kávou a rychlovarnou konvici. Do samotné chalupy se podle svých slov vloupat nechtěl.

Policisté zjistili, že se jedná o nezaměstnaného 45letého muže s bohatou trestní minulostí. V jeho rejstříku trestů dosud evidují celkem 13 záznamů.

Policisté muže na místě zadrželi a převezli na služebnu k provedení dalších procesních úkonů. Zanedlouho si vyslechl podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za což mu v případě pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky.  

28. července 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová

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