Nedobrzdil před přechodem

Nehoda v Chlumci nad Cidlinou skončila zraněním instruktora autoškoly. 

V pondělí 18. května 2026 odpoledne došlo v Chlumci nad Cidlinou na Klicperově náměstí k dopravní nehodě dvou osobních vozidel.

Podle prvotního šetření nepřizpůsobil řidič vozidla Volkswagen jedoucí ve směru na Lovčice rychlost jízdy aktuálním podmínkám a zezadu narazil do vozidla Dacia. To v danou chvíli zastavilo před přechodem pro chodce v ulici Klicperova a řídil ho žák autoškoly pod dohledem instruktora. Po střetu byl instruktor autoškoly převezen zdravotnickou záchrannou službou k preventivnímu vyšetření do nemocnice.

Policisté na místě u obou řidičů provedli dechovou zkoušku, která vyloučila přítomnost alkoholu. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na 90 tisíc korun.

V této souvislosti připomínáme, že je vždy nutné přizpůsobit rychlost jízdy aktuálním podmínkám na silnici a zvýšenou pozornost věnovat zejména místům v blízkosti přechodů pro chodce. Zároveň upozorňujeme, že při setkání s vozidly autoškoly je na místě dbát zvýšené ohleduplnosti, trpělivosti a tolerance. Za jejich volantem sedí začínající řidiči, kteří teprve získávají potřebné zkušenosti, a jejich reakce proto nemusí být vždy zcela jisté. Právě dodržování bezpečného odstupu a předvídavý způsob jízdy mohou účinně předcházet obdobným dopravním nehodám.

por. Jandová
20.5.2026

