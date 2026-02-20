Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Neděle ve znamení fotbalu a bezpečnostního opatření
K zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Plzně připravila policie v souvislosti s konáním nedělního fotbalového utkání Chance ligy mezi mužstvy FC Viktoria Plzeň a AC Sparta Praha bezpečností opatření.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje připravilo v souvislosti s konáním fotbalového utkání Chance ligy mezi celky FC Viktoria Plzeň a AC Sparta Praha, které se uskuteční dne 22. února 2026 od 18:30 hodin v Doosan Aréně v Plzni, bezpečností opatření k zajištění klidu a veřejného pořádku na území města Plzně.
Na dodržování vnitřního pořádku a bezpečnosti nejen v bezprostředním okolí fotbalového stadionu budou během tohoto utkání dohlížet desítky policistů, a to jak ze struktur Krajského ředitelství policie Plzeň, tak i z plzeňského městského ředitelství. Konkrétně se bude jednat o policisty ze služby pořádkové policie, dopravní a cizinecké policie, speciální pořádkové a krajské pořádkové jednotky, zásahové jednotky nebo o policisty ze skupiny kynologických činností. Do opatření budou samozřejmě zapojeni i kolegové ze služby kriminální policie a vyšetřování, stejně tak jako policisté z antikonfliktního týmu a odboru technické ochrany.
Nedělní fotbalový zápas byl s ohledem na vysoký počet fanoušků vyhodnocen jako rizikový, a proto budou do opatření dále zařazeni i policisté z jiných krajských ředitelství. Dále taktéž spolupracujeme s Městskou policií Plzeň, Magistrátem města Plzně, s bezpečnostní agenturou, pořadateli i se samotným klubem FC Viktoria Plzeň.
Přípravě bezpečnostního opatření věnujeme maximální pozornost a v případě narušení veřejného pořádku jsme připraveni okamžitě a efektivně zasáhnout. Situaci a chování nejen fanoušků budeme monitorovat jednak v bezprostřední blízkosti fotbalového stadionu, ale i v centru města a přilehlých městských částech. Pod dohledem policistů budou samozřejmě i všechny příjezdové cesty do Plzně. Před zápasem, během jeho průběhu a po skončení budeme tak jako obvykle průběžně shromažďovat a vyhodnocovat aktuální informace.
Fanoušky, návštěvníky a všechny občany města Plzně žádáme, aby v den konání fotbalového utkání svá vozidla parkovali na vyhrazených parkovištích, nebránili provozu a dbali na pokyny policistů.
Dále upozorňujeme na zákaz zahalování obličejů a zákaz používání pyrotechnických předmětů. Použití pyrotechniky, kromě toho, že je to značně nebezpečné z důvodu možného zranění osob či vzniku požáru a tím poničení majetku stadionu, je kvalifikováno jako přestupek, za který může být uložena pokuta od 10 tisíc korun až do výše 50 tisíc korun. Při opakovaném přestupku pak pokuta až do 100 tisíc korun. To samé platí i pro využívání pyrotechniky při přesunu na fotbalový zápas a při cestě z něj, stejně tak jako pro vnášení pyrotechniky na fotbalový stadion.
Všem fanouškům přejeme příjemný, ničím a nikým nerušený fotbalový zážitek.
por. Bc. Barbora Šmaterová, DiS.
20. února 2026