Nedej pokušení šanci

Rozjíždí se již šestnáctý ročník preventivního projektu zaměřeného na návykové látky a závislosti. 

   I v tomto školním roce pokračujeme v preventivním projektu Nedej pokušení šanci. Jedná se o již šestnáctý ročník a stále je o něj velký zájem. Projekt je zaměřený na drogovou problematiku a závislosti, je určený žákům a studentům prvních ročníků středních škol. Projekt neustále doplňujeme o nové poznatky a aktivity. V průběhu akce vystupuje několik odborníků, kteří rozebírají téma ze svého úhlu pohledu. Závěrem akce vystoupí i bývalá uživatelka a podělí se s posluchači o svůj životní příběh. Nově spolupracujeme i s Vazební věznicí Brno a díky této spolupráci v závěru akce vystoupí i odsouzený vězeň, který se také podělí o svůj příběh, který souvisí s drogovou scénou. Akcí provází moderátor, který vtahuje studenty do dění různými otázkami a úkoly. Preventivní akce probíhá po celém Jihomoravském kraji. Zahájení bylo v Brně a v následujících měsících se bude konat i v ostatních okresních městech.

Projekt je realizován i díky finanční podpoře Jihomoravského kraje.

por. Zdeňka Procházková, 19. ledna 2026

