Nedal si říct, dojezdil

Kroměřížským dopravním policistům se podařilo dopadnout problémového NEřidiče. 

Čtyřiadvacetiletý muž byl od začátku roku čtyřikrát kontrolován hlídkou policie, ani v jednom případě však za volantem neměl co dělat. Má totiž platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do roku 2030. Nedal si říct. Při poslední kontrole v půli února došla trpělivost jak státnímu zástupci, tak i soudci. Po zadržení putoval rovnou do vazby. Přitížil mu také fakt, že se u všech zmíněných kontrol odmítl podrobit testu na ovlivnění a přítomnost omamných a psychotropních látek v těle.

Nyní mladému muži hrozí za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní až dvě léta za mřížemi.

27. února 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

