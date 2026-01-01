Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Nedal si říct, dojezdil
Kroměřížským dopravním policistům se podařilo dopadnout problémového NEřidiče.
Čtyřiadvacetiletý muž byl od začátku roku čtyřikrát kontrolován hlídkou policie, ani v jednom případě však za volantem neměl co dělat. Má totiž platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do roku 2030. Nedal si říct. Při poslední kontrole v půli února došla trpělivost jak státnímu zástupci, tak i soudci. Po zadržení putoval rovnou do vazby. Přitížil mu také fakt, že se u všech zmíněných kontrol odmítl podrobit testu na ovlivnění a přítomnost omamných a psychotropních látek v těle.
Nyní mladému muži hrozí za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní až dvě léta za mřížemi.
27. února 2026, por. Radomír Šiška, DiS.