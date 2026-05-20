Nedal si říct a skončil ve vazbě
Turnovští policisté přistihli při řízení vozidla muže s třemi zákazy řízení, který se již na začátku května snažil po překročení rychlosti ujet policejní hlídce na Jablonecku.
Minulý týden jsme zveřejnili tiskovou zprávu o 45letém muži, který na Jablonecku při řízení vozidla překročil povolenou rychlost. Následně pak nerespektoval pokyny jabloneckých dopravních policistů k zastavení vozidla a začal před hlídkou ujíždět. Jeho snahu pak ukončily v Nové Vsi nad Nisou stavební práce na silnici, kde musel s vozem zastavit. Vzhledem k tomu, že má v současné době vysloveny tři zákazy řízení motorových vozidel, byl policisty na místě zadržen. V rámci zkráceného přípravného řízení mu následně policisté v Tanvaldu sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a po provedených úkonech ho pustili ze zadržení na svobodu.
Podezřelý si ovšem dlouho svobody neužil, jelikož si zřejmě nevážil rozhodnutí tanvaldských policistů o propuštění na svobodu. V neděli 17. května odpoledne krátce před půl druhou hodinou byl totiž za volantem i stejného vozidla Škoda Octavia přistižen hlídkou turnovských policistů. Ti ho v rámci běžného výkonu hlídkové služby zastavili v obci Ohrazenice. Během kontroly samozřejmě zjistili již uvedenou skutečnost o tom, že muž má vysloveny tři zákazy řízení motorových vozidel. A následoval stejný scénář jako v případu z Jablonecka. Policisté z Obvodního oddělení v Turnově muže na místě zadrželi. Ovšem zkrácené přípravné řízení již bylo vedeno v režimu do 48 hodin. Nenapravitelnému 45letému muži v tomto řízení tak sdělili další podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Státní zástupce pak výše uvedené oba případy (z Jablonecka a Semilska) sloučil a podezřelý muž již včera stanul před soudcem Okresního soudu v Semilech, který rozhodl o jeho vzetí do vazby. Podezřelému tak nyní za spáchání uvedených přečinů hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
20. 5. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí