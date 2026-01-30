Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Nedal si pokoj, skončil ve vazbě
Pardubičtí kriminalisté obvinili čtyřiapadesátiletého muže z trestného činu krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody.
A co vlastně muži kriminalisté kladou za viny? Celkem je to osm skutků, kterých se měl dopustit během posledních dvou měsíců loňského roku. V jednom případě měl odcizit věci z chatky, ve které mu majitelka dovolila přebývat. Ukradení věci ale rozhodně v dohodě nebylo. V jiném případě se měl zase pokusit vloupat do prodejny potravin, kdy ho při tom ale vyrušila oznamovatelka, která celou věc nahlásila. V další prodejně to zkusil během otevírací doby. Ani to mu nevyšlo, jelikož schované zboží pod bundou odhalil zaměstnanec prodejny. V dalším případě měl rozbít okénko u dodávky a odsud odcizit krabičku cigaret a bankovku. Bez povšimnutí nenechal ani mincovní kasičky u toalet na nádraží. Poškodil je a odnesl si z nich mince.
Celkem při svých „výpravách“ za lupem způsobil škodu několik desítek tisíc korun.
Teď je se vším konec, jelikož soudce minulý týden na návrh státního zástupce poslal obviněné do vazby, kde si počká na soud. V případě prokázání viny a odsouzení mu pak hrozí trest odnětí svobody až dva roky.
30. ledna 2026
por. Mgr. Dita Holečková