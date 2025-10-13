Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Nedal si pokoj, skončil v base
Opilému zloději na útěku padal lup z rukou, všimli si ho projíždějící policisté a zadrželi ho.
Chomutovští policisté v pátek eskortovali do vazební věznice 47letého muže, který se zřejmě neumí živit jinak, než krádežemi. Přestože je ve zkušební době podmíněného odsouzení kvůli dřívější majetkové trestné činnosti, očividně se nepoučil a pokoušel štěstí dál.
Podle zjištění policistů měl tento Chomutovan společně s dalším kumpánem již v září krást v prodejně oděvů v otvické obchodní zóně, kde bez zaplacení odešli se zbožím v hodnotě cca 1.400 korun. Minulý týden dotyčný v této činnosti pokračoval v supermarketu na chomutovském sídlišti. Tam si v odpoledních hodinách nastrkal do kapes několik balení tavených sýrů a pytel zrnkové kávy (celkem v hodnotě přesahující 1.100 korun) a bez zaplacení prodejnu opustil. Jelikož byl silně pod vlivem alkoholu, na ulici se motal a kradené věci mu padaly z rukou. Podezřelého muže si všimla projíždějící policejní hlídka, která ho zastavila a ztotožnila. Přiznal se, že sýry i kávu ukradl a policisté ho zadrželi a umístili do cely. Další den mu kvůli odcizení oděvů i potravin sdělili podezření pro spáchání přečinů krádeže a propustili ho.
Muž se však nepoučil a vydal se krást znovu do stejného marketu, který navštívil již následující den po propuštění, a to dokonce třikrát během hodiny a půl. Za tu dobu ukradl zboží v celkové hodnotě přes 9 tisíc korun (opět převážně tavené sýry a různé druhy kávy). Tentokrát si svůj lup ve dvou případech odnesl přímo v nákupním košíku. Po oznámení krádeží od pracovníků prodejny obdrželi hlídkující policisté popis podezřelého a směr, kterým měl z obchodu utíkat. Po pár minutách našla muže odpovídajícího popisu o několik ulic dál hlídka dopravních policistů, která ho zadržela. Dotyčný byl zase notně posílen alkoholem, nadýchal skoro 3 promile. Po další noci v cele mu policisté sdělili opět podezření ze spáchání přečinu krádeže a s ohledem na opakování této činnosti navrhli státnímu zástupci, aby byl recidivista umístěn do vazební věznice. Státní zástupce i soudce návrh policistů akceptovali a Chomutovan tedy již tráví svůj čas za mřížemi. Podle zákona tam kvůli opakovaným krádežím může pobýt až tři roky.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
13. října 2025