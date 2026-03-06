Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Nedal přednost v jízdě
Řidič v Jablonci nad Nisou přijíždějící ke křižovatce po vedlejší ulici nedal přednost řidičce, která jela po hlavní silnici.
Včera odpoledne krátce po půl jedné hodině se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v prostoru čtyřramenné křižovatky ulic Skelná a Podzimní. Řidič s vozidlem Fiat Dobló k této křižovatce v té době přijížděl po vedlejší ulici Skelná, kde při odbočování vlevo do nedal přednost řidičce s vozem Citroen C3, která jela po hlavní ulici Podzimní. Následně tak došlo ke střetu obou vozidel s tím, že fiat byl ještě odražen na zaparkované vozidlo Mercedes Benz. Při nehodě utrpěla řidička citroenu zranění, se kterým byla posádkou zdravotnické záchranné služby převezena do jablonecké nemocnice. Charakter jejího zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol policisté u obou účastníků vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
3. 6. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí