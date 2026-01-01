Policie České republiky  

Nedal přednost v jízdě

Řidič při výjezdu z parkoviště u obchodního centra v Jablonci nad Nisou nedal přednost řidiči jedoucímu s vozidlem po hlavní silnici. 

5 DN Bezděčín (2).JPGVčera odpoledne v sedmnáct hodin se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici Želivského. Řidič s vozidlem Audi A6 v té době vyjížděl z parkoviště u obchodního centra Rýnovka, přičemž nedal přednost řidiči s vozem Škoda Fabia jedoucímu z jeho pravé strany po hlavní silnici a současně odbočujícímu právě na uvedené parkoviště. Při následném střetu utrpěl řidič Škody Fabia lehké zranění s tím, že na vyšetření pojede až po skončení šetření na místě dopravní nehody. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen na místě provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.


6. 1. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

