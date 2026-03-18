Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Nedal přednost chodci
Jablonečtí dopravní policisté šetří nehodu, při které řidič s vozidlem nedal přednost nezletilému chlapci na přechodu pro chodce.
Včera odpoledne v 16 hodin se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou na přechodu pro chodce v ulici Chelčického. Řidič s vozidlem Škoda Karoq jel ve směru od kruhového objezdu do ulice K Přehradě, kde na přechodu pro chodce nedal přednost z jeho levé strany přecházejícímu nezletilému chlapci. Po následném střetu s přední částí vozu chlapec upadl na vozovku a z místa nehody byl posádkou zdravotnické záchranné akce převezen do jablonecké nemocnice. Charakter jeho zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol u řidiče vozidla policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
18. 3. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí