Nechybí vám dětské jízdní kolo?
Jedno dnes nad ránem zajistili policisté v České Lípě u muže, který tvrdil, že ho našel v popelnici.
Když naši kolegové prováděli dnes kolem půl druhé nad ránem hlídkovou činnost ve služebním vozidle v lokalitě mezi Mariánskou a Havířskou ulicí v České Lípě, zpozorovali v parku podezřelého muže, který se před nimi schovával v keři a snažil se s ním splynout. Potom, co naše vozidlo projelo, ze své skrýše vyskočil a utíkal směrem k sídlišti Sever, přitom za sebou táhl dětské jízdní kolo.
Hlídka se proto okamžitě vydala situaci prověřit. Třicetiletý muž s kriminální minulostí ji chtěl odbýt vysvětlením, že toto plně funkční kolo bez jediného škrábance našel pohozené v kontejneru na odpadky. Kde, to neřekl, a nakonec prohlásil, že odmítá vypovídat. Za těchto okolností policisté kolo zajistili, aby zjistili, zda nepochází z trestné činnosti. Pokud vám kolo, které vidíte na přiložené fotografii, bylo odcizeno, ozvěte se nám na lince 158. Samozřejmě bude zapotřebí jeho vlastnictví věrohodně doložit.
21. 4. 2026
por. Bc. Ivana Baláková