Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Nechtěl mu prodat mobil a o pár minut později o něj přišel násilím
Plzeňští kriminalisté obvinili teprve devatenáctiletého muže z přečinů krádeže a vydírání poté, co měl násilím připravit mladistvého chlapce o mobilní telefon. Incident se odehrál 10. července odpoledne ve vnitrobloku jednoho z bytových domů v Plzni.
Podle dosud zjištěných skutečností oslovil obviněný mladistvého chlapce s nabídkou, že od něj odkoupí mobilní telefon. Nabízel mu pět tisíc korun a své tričko. Poškozený však nabídku opakovaně odmítal s tím, že telefon prodávat nechce.
Ani to ale mladého muže neodradilo. Na chlapce dál naléhal a požadoval, aby mu telefon vydal. Když poškozený stále odmítal, obviněný mu měl mobil vytrhnout přímo z ruky se slovy, že už je jeho.
Tím však celý incident neskončil. Když se poškozený domáhal vrácení telefonu, obviněný po něm požadoval heslo k odemčení zařízení. Aby jej získal, začal poškozenému vyhrožovat újmou na zdraví. Když ani poté heslo nesdělil, měl ho fyzicky napadnout. Poškozený nakonec pod nátlakem přístupový kód prozradil. Odcizený mobilní telefon obviněný následně prodal a získané peníze utratil pro vlastní potřebu. Způsobená škoda přesáhla osm tisíc korun.
Plzeňským policistům se podařilo případ objasnit ve velmi krátké době, a to do dvou dnů od spáchání protiprávního jednání. Na dopadení podezřelého spolupracovali policisté ze speciální pořádkové jednotky s plzeňskými kriminalisty. Díky pečlivé a rychlé operativní činnosti se kriminalistům podařilo zjistit, kde se podezřelý muž pohybuje a jejich kolegové ze speciální pořádkové jednotky se následně postarali o jeho zadržení. Opět se tak potvrdilo, jak důležitá je úzká spolupráce jednotlivých policejních složek, která i tentokrát vedla k rychlému dopadení podezřelého.
Devatenáctiletý muž nyní čelí obvinění z přečinů krádeže a vydírání a v případě prokázání viny mu hrozí až čtyři roky odnětí svobody.
por. Michaela Raindlová
17. července 2026