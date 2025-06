Nechte zloděje za dveřmi

Dnes je Evropský den proti vloupání do obydlí. Ideální příležitost připomenout si témata týkající se zabezpečení domácností, nejen před odjezdem na dovolenou.

„Přestože v oblasti majetkové kriminality zaznamenáváme meziročně patrný pokles nápadu, krádeže vloupáním stále českou populaci trápí. Rozložení jednotlivých dominujících druhů majetkové kriminality je ovlivněno sociálně demografickými specifiky jednotlivých krajů i vystavěnou infrastrukturou. Osobní bezpečí v domovech se ale i přesto týká opravdu všech. Proto by měl každý přemýšlet o zabezpečení svého domova už v samotném začátku, kdy si bydlení buduje nebo zařizuje. Dostupné informace jsou k dispozici na www.policie.gov.cz/zabezpectese nebo na poradenských stanovištích Policie České republiky v rámci připomínky Evropského dne proti vloupání 2025“, uvádí plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR.

Policejní statistiky evidují za loňský rok 1355 případů vloupání do bytů a 1833 do rodinných domů. Nejčastěji se do obydlí pachatelé dostávají překonáním vstupních dveří, přes balkony nebo okna, která lidé nechávají během své nepřítomnosti často nezabezpečené. Například překonání okna otevřeného na ventilaci či mikro ventilaci je pro zkušeného pachatele otázkou desítek vteřin.

Od zabezpečení domovů jejich obyvatele často odrazuje představa, že jsou bezpečnostní prvky a zařízení vždy velmi nákladné a tím i nedostupné. Přitom lze začít s vhodnou kombinací odolných (certifikovaných) dveřních zámků, vnějšího osvětlení na pohybové senzory, odolných okenních zámků a vnitřního osvětlení spínaného na časovač. Jsou to čtyři jednoduchá a účinná opatření k předcházení vloupání. To je ostatně hlavním poselstvím tohoto ročníku Evropského dne proti vloupání do obydlí.

Výše investice do zabezpečení by se měla odvíjet od hodnoty chráněného majetku. Dražší je pochopitelně elektronické zabezpečení ve spojení s kamerovým systémem či napojením na pult centralizované ochrany. Základní orientaci si o těchto druzích zabezpečení můžete získat na našem webu www.policie.gov.cz/zabezpectese. V každém případě se vyplatí ponechat navržení a instalaci vhodné kombinace bezpečnostních prvků na odbornících.

O možnostech zabezpečení se můžete poradit právě v těchto dnech na poradenských stanovištích v různých regionech. Jejich seznam najdete na přiložené mapce.

A jak se nachystat na dovolenou?

Nesdílejte na sociálních sítích, že odjíždíte, a co hezkého a drahého jste si domů pořídili.

Komplexní zabezpečení řešte v předstihu, ale pokud jste to nestihli, alespoň zavřete a zamkněte okna a dveře.

S důvěryhodnou osobou se domluvte na vybírání poštovní schránky, občasném větrání či manipulaci se závěsy nebo roletami.

Pokud to jde, nastavte spínače světel nebo třeba televize.

Ze zahrady rodinného domu odstraňte nářadí, žebříky a vše, co by mohlo pomoci nezvanému hostu.

Všechny cennosti si zdokumentujte a pořizovací doklady ukládejte na jiném místě, případně v digitální podobě.

Nic nezkazíte ani uzavřením hlavního přívodu vody.

Pokud byste přeci jen po návratu domů zjistili, že se k vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a k tomu můžete znehodnotit případné stopy. V takovém případě neprodleně volejte linku tísňového volání 158.



Na závěr doplníme ještě poznámku, že jsou v otázce zabezpečení nepřekonatelné dobré sousedské vztahy. Soused, který od vás ví, že se zrovna nezdržujete doma, zbystří v případě pohybu neznámých osob. Může si u vás obratem ověřit, zda o návštěvě ve svém domově něco víte, nebo jestli je třeba kontaktovat policii.

Přejeme vám klidné a bezpečné léto bez nevítaných hostů.

pplk. Veronika Hodačová

odbor prevence Policejního prezdiia ČR

18. 6. 2025

