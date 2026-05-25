Necelých 850 korun vedlo k násilné loupeži
Pachatel byl zadržen ještě tentýž den.
Kriminalisté zahájili trestní stíhání 33letého cizince (mimo EU), kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. K incidentu mělo dojít ve středu 20. května 2026 v odpoledních hodinách v parku v Hradci Králové.
Podle dosavadních zjištění se obviněný nejprve dal do kontaktu s 57letým mužem, kterému pomohl s přemístěním na lavičku. Následně spolu komunikovali a konzumovali alkohol. Po určité době po něm obviněný požadoval další finanční prostředky na nákup alkoholu. Když poškozený odmítl, měl ho fyzicky napadnout několika údery do horní části těla, včetně do oblasti hlavy. Poškozený se po útoku sesunul a udeřil se hlavou o lavičku. Obviněný následně využil situace a z kapsy kalhot poškozeného mu násilím odcizil finanční hotovost v české i cizí měně. Následně se zmocnil také jeho batohu, ve kterém se nacházelo oblečení a osobní věci, poté z místa odešel.
Napadený utrpěl zranění, která si vyžádala lékařské ošetření. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na cca 850 korun.
Policisté krátce po oznámení případu zahájili pátrání po podezřelé osobě. Na základě operativního šetření se jim podařilo muže ještě téhož dne vypátrat a omezit na osobní svobodě. Později vyplynula i skutečnost, že obviněný cizinec pobýval v České republice neoprávněně.
Okresní soud v Hradci Králové následně včerejšího dne rozhodl o vzetí obviněného do vazby.
Případ je nadále ve vyšetřování hradeckých kriminalistů. V případě prokázání viny hrozí obviněnému za zvlášť závažný zločin loupeže trest odnětí svobody na dvě léta až deset let.
por. Jandová
25.5.2026