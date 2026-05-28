Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nebylo vám odcizeno jízdní kolo?

Pánské horské jízdní kolo značky DEMA je zajištěné na obvodním oddělení v ulici 28. října 1. 

Policisté z obvodního oddělení České Budějovice – město šetří případ pokusu krádeže pánského horského jízdního kola značky DEMA – viz fotografie. Toto kolo bylo dne dne 13. května 2026 v 01:15 hod. zajištěno v Českých Budějovicích, ulice Hroznova.

Tímto žádáme majitele jízdního kola, aby se s dokladem původu vlastnictví dostavil na Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení České Budějovice – město, ulice 28. října 1, telefon 974 226 700.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz  

28. května 2026

Odkazy do noveho okna

Zajištěné jízdní kolo DEMA 1

Zajištěné jízdní kolo DEMA 1 

Detailní náhled

Zajištěné jízdní kolo DEMA 2

Zajištěné jízdní kolo DEMA 2 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 