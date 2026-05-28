Nebylo vám odcizeno jízdní kolo?
Pánské horské jízdní kolo značky DEMA je zajištěné na obvodním oddělení v ulici 28. října 1.
Policisté z obvodního oddělení České Budějovice – město šetří případ pokusu krádeže pánského horského jízdního kola značky DEMA – viz fotografie. Toto kolo bylo dne dne 13. května 2026 v 01:15 hod. zajištěno v Českých Budějovicích, ulice Hroznova.
Tímto žádáme majitele jízdního kola, aby se s dokladem původu vlastnictví dostavil na Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení České Budějovice – město, ulice 28. října 1, telefon 974 226 700.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
28. května 2026