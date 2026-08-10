Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Nebezpečný muž - VYPÁTRÁN!
Odvoláváme pátrání po muži, který může mít násilné sklony.
Děkujeme veřejnosti a médiím za pomoc při pátrání po hledaném. Muž byl před krátkou chvílí vypátrán policisty v Praze, předán do rukou záchranářů a převezen do psychiatrické nemocnice. Prosíme média o stažení fotografie z pátrání.
¨mjr. Eva Kropáčová
10.8.2026 14:20
Dnes v dopoledních hodinách se dostavil na pravidelné psychiatrické vyšetření pacient do ordinace v Praha 8. Po vyšetření hledaného lékař zjistil, že se jeho stav zásadně změnil k horšímu a je třeba neprodlené hospitalizace. Dle ošetřující lékaře je nebezpečný sobě a okolí, může mít násilné sklony. V minulosti bez jakéhokoli varování shodil osobu do kolejiště metra. Po sdělení, že bude hospitalizován s tímto pacient nesouhlasil a z místa utekl neznámo kam.
Muž je hubené postavy, má tmavé dlouhé vlasy, vousy-bradka a nosí brýle. Na sobě by měl mít světle modré triko s krátkým rukávem, tmavé kraťasy a páskové sandály.
Upozorňujeme, že hledaný muž může být nebezpečný, z tohoto důvodu se jej nesnažte zadržet! Informace o jeho pohybu oznamte na linku 158. Děkujeme
mjr. Eva Kropáčová
10.8.2026