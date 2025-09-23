Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Nebezpečný muž je za mřížemi
Náhodné kolemjdoucí chtěl vzít psa, seniorku na ulici přepadl.
Za mřížemi skončil muž, který v Jihlavě představoval nebezpečí pro ženy. Minulý týden napadl náhodnou kolemjdoucí se psem a o dva dny později přepadl ve městě seniorku, které vzal sluneční brýle. Ženy neutrpěly zranění, situace ale pro ně byla velmi stresující a měly z něho velký strach. Jedná se o muže, který byl v minulosti již opakovaně odsouzen a jeho jednání je nevypočitatelné. Obviněn je ze spáchání zvlášť závažného zločinu, stíhaný je vazebně.
V sobotu 20. září přijali policisté před druhou hodinou odpoledne oznámení, že se na městskou policii obrátila žena, kterou napadl neznámý muž. Strážníci pak začali na základě získaných informací po podezřelém pátrat a nalezli ho v místech, kde k napadení došlo. Přivolaní policisté podezřelého muže zadrželi a odvezli na oddělení. Choval se agresivně a útočně. Zadrženého policisté umístili do policejní cely.
Muž jim nebyl neznámý, jednalo se totiž o stejného muže, který ve čtvrtek 18. září v dopoledních hodinách v lokalitě ulice Smrčenská chtěl po náhodné ženě jdoucí se psem telefon, a když mu nevyhověla, vzal jí z ruky vodítko a se psem odcházel. Třiačtyřicetiletá žena si psa plemene Hovawart zachránila tím, že jej vyvlékla z postroje, muž poté odešel. Po přijetí oznámení ho policisté vypátrali a ještě ten den mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z trestného činu krádeže.
Na rozdíl od tohoto případu, ale v druhém případě proti seniorce muž již použil násilí. Prověřování závažného případu převzali jihlavští kriminalisté. Provedli šetření a shromáždili důkazy, na jejichž základě zahájili trestní stíhání šestatřicetiletého muže z Táborska. „Muž je obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality s tím, že obviněný muž má za sebou trestní minulosti a odpykal si i nepodmíněný trest odnětí svobody. Nemá stále bydliště a není kontaktní.
Muž je obviněn z toho, že přepadl náhodnou seniorku, která šla v místech u schodů v lokalitě ulice Křižíkova. Na ženu začal nejprve bezdůvodně volat a chtěl jí zabránit v pokračování v cestě. Následně ji rukou takzvaně vzal do kravaty. Seniorka se snažila bránit, muž ale sevření neuvolnil. Držel ji až do doby, kdy jí z obličeje strhnul brýle, poté ženu pustil a ještě na ni zakřičel. Brýle si nechal. Po zadržení muže je policisté zajistili.
Na návrh podaný státním zástupcem byl obviněný muž vzat do vazby a policisté ho následně odvezli do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za loupež lze uložit trest odnětí svobody až na deset let.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
23. září 2025