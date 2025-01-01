Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Nebezpečně jednoduchý podvod
Obdržel podvodnou výzvu k aktualizaci hesla k internetovému bankovnictví.
Muž reakcí na e-mail vydávající se za informační sdělení banky přišel o osm set tisíc korun.
Starší muž obdržel koncem října informační e-mail, ve kterém byl jménem jeho banky vyzván k revizi a aktualizaci svých přístupových údajů k internetovému bankovnictví, a to včetně čísla platební karty. Po kliknutí na podvodný odkaz, do kterého senior postupně zadal požadované přístupové údaje ke svému účtu, byl informován o tom, že má vyčkat pro ověření údajů bankou, které bude trvat několik minut. Mezitím mu pachatel obratem odčerpal v několika krocích sta tisíce korun, které převedl na cizí účet. Jedním kliknutím tak přišel o osm set tisíc korun.
Pachateli v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku až osm let za mřížemi.
Policie radí:
Buďte obezřetní, ne každé sdělení může být pravdivé.
Důležitá sdělení, která vybízí k aktualizaci citlivých údajů, si raději ověřte jinou cestou.
7. listopadu 2025, por. Radomír Šiška, DiS.