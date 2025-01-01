Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nebezpečně jednoduchý podvod

Obdržel podvodnou výzvu k aktualizaci hesla k internetovému bankovnictví. 

Muž reakcí na e-mail vydávající se za informační sdělení banky přišel o osm set tisíc korun.

Starší muž obdržel koncem října informační e-mail, ve kterém byl jménem jeho banky vyzván k revizi a aktualizaci svých přístupových údajů k internetovému bankovnictví, a to včetně čísla platební karty. Po kliknutí na podvodný odkaz, do kterého senior postupně zadal požadované přístupové údaje ke svému účtu, byl informován o tom, že má vyčkat pro ověření údajů bankou, které bude trvat několik minut. Mezitím mu pachatel obratem odčerpal v několika krocích sta tisíce korun, které převedl na cizí účet. Jedním kliknutím tak přišel o osm set tisíc korun.

Pachateli v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku až osm let za mřížemi.

Policie radí:

Buďte obezřetní, ne každé sdělení může být pravdivé.

Důležitá sdělení, která vybízí k aktualizaci citlivých údajů, si raději ověřte jinou cestou. 

7. listopadu 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

