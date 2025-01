Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Nebezpečná výhružka ve škole

Policisté zasahovali na střední škole v Ječné ulici. Důvodem byl mail adresovaný vedení školy, ve kterém oznamovatel uvedl, že v pondělí přijde do školy student se zbraní a použije ji.

Několik policejních hlídek s dlouhými zbraněmi společně s kriminalisty zasahovali v pondělí na střední škole v Ječné ulici. Důvodem byl mail adresován vedení školy, ve kterém oznamovatel sdělil, že má informace o studentovi, který přijde v pondělí do školy se zbraní a použije ji. Vedení neprodleně kontaktovalo operátory tísňové linky 158, kteří na místo ihned po oznámení poslali prvosledové hlídky. Policisté na místě aktivně kooperovali s pracovníky školy. Následně se jim podařilo žáka ve škole nalézt a za pomocí donucovacích prostředků ho zadržet. Mladík na místě zakročujícím policistům skutečně potvrdil, že spolužákům v minulosti sdělil svou myšlenku v podobě plánu, kdy přijde do školy se zbraní a bude střílet. Myslel to však pouze z legrace. Zbraň u podezřelého naštěstí žádná nalezena nebyla, a to ani v batohu nebo školní skřínce.

Mladík byl následně předán záchranné službě a převezen do zdravotnického zařízení k zjištění jeho psychického stavu. Kriminalisté budou dále zjišťovat, zdali to mladík myslel skutečně jako žert, či nikoliv.

Případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy není vyloučeno, že právní kvalifikace skutku bude změněna.

por. Mgr. Jan Rybanský – 21. leden 2025

Související dokumenty škola.mp4

Velikost souboru: 80,7 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem