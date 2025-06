Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Nebezpečná jízda skončila nehodou

Policisté pronásledovali řidiče pod vlivem alkoholu, který pak způsobil dopravní nehodu, přičemž ve vozidle vezl teprve čtyř leté dítě.

Začátkem května si policisté pohotovostní motorizované jednotky povšimli při výkonu služby v ulici Strakonická vozidla, které jelo vysokou rychlostí a navíc vyhrazeným jízdním pruhem. Policisté se tak ze vozidlem vydali a jeho řidiče vyzvali k zastavení. Řidič však nezastavil a začal policistům ujíždět. Svojí bezohlednou jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. V momentě, kdy se řidič řítil ke Zlíchovskému tunelu, narazil do dopravního značení a ani to jej však nezastavilo a pokračoval dál ve své nebezpečné jízdě. Asi v polovině zmíněného tunelu pak řidič narazil pravým bokem do zdi, což vozidlo vymrštilo směrem k projíždějícímu vozidlu, které tak bylo zasaženo a došlo vlivem toho k dopravní nehodě. Nebezpečného řidiče však nezastavila ani tato nehoda a snažil se v jízdě pokračovat. Jeho vozidlo bylo však již velmi poškozené, a jelikož mělo i proražené pneumatiky, stalo se brzy neovladatelným. Při sjezdu z tunelu tak řidič přes veškerou snahu pokračovat v jízdě havaroval, a zastavil se o betonová svodidla. Policisté muže sedícího za volantem pronásledovaného vozidla okamžitě zpacifikovali. Co je však velmi překvapilo, byla zbylá osádka vozidla. Uvnitř se totiž nacházel teprve čtyř letý chlapec, který naštěstí vlivem této zběsilé jízdy neutrpěl viditelně žádná závažná zranění. Jakmile řidič usedl do policejního vozu, byla u něj provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu, která byla s pozitivním výsledkem přesahujícím dvě promile. Událost v současné době prověřují kriminalisté a to pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení. V případě odsouzení hrozí sedmadvacetiletému cizinci trest odnětí svobody ve výši tří až osmi let.

por. Kristýna Zelinková- 13. června 2025

Související dokumenty Ujíždění vozidla.mp4

Velikost souboru: 96,7 MB / formát MP4

