Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Nebezpečná jízda po dálnici
Neznámý řidič jel po dálnici D3 v protisměru.
Policisté z dálničního oddělení Borek vyšetřují dopravní nehodu a dopravní situaci, kdy přivítají vaši spolupráci, kterou od vás přijmou na dálničním oddělení se sídlem v Ševětíně, Zahradní 161, telefon 974 227 900 nebo 974 227 901, případně na lince tísňového volání 158.
Dne 17. ledna 2026 v 19:20 hod., v katastru obce Chlumec, na křižovatce silnic II/105 a III/12221, jel řidič osobního motorového vozidla tovární značky Opel Agila, oranžové barvy směrem na Hlubokou nad Vltavou, kdy havaroval do pravého silničního příkopu. Případ řeší nprap. Bc. Martina Šimůnková.
Dne 29. ledna 2026 v době 22:09 hod. do 22:10 hod., jel dosud neznámý řidič v protisměru dálnice D3, mezi 107 a 108 km, v katastru obce Veselí nad Lužnicí, kdy svým jednáním mohl ohrozit životy zdraví jiných řidičů. Případ řeší prap. Bc. Josef Maršík.
Děkujeme za vaše svědectví.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
9. února 2026