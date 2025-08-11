Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Nealko pivo jako správná volba pro řidiče
Mnoho lidí si stále myslí, že „jedno pivo nevadí“ nebo že když si dají alkohol s jídlem, nic se nestane. Opak je ale pravdou. I malé množství alkoholu může ovlivnit reakční dobu, úsudek nebo schopnost správně vyhodnotit situaci na silnici. A právě tyto vteřiny a rozhodnutí mohou znamenat rozdíl mezi bezpečným dojezdem domů a tragédií.
Nealko pivo není ostuda
Je načase zbořit mýty. Pít nealkoholické pivo není ostuda, ale zodpovědné rozhodnutí. Ukazuje to, že člověk myslí nejen na sebe, ale i na ostatní – spolujezdce, chodce, rodinu, která na něj doma čeká. Zodpovědný řidič si dá nealko, a tím dává jasný signál: Bezpečnost je pro mě priorita.
Řídíš? Alkohol nepatří za volant!
Zákon v České republice je v tomto jasný – nulová tolerance alkoholu za volantem. To platí pro každého řidiče, ať už jede pět kilometrů po vesnici, nebo stovky kilometrů po dálnici.
V okrese Rakovník došlo v období od 1. června 2025 do 5. srpna 2025 k 99 dopravním nehodám. V 7 případech byl řidič pod vlivem alkoholu. Policisté navíc odhalili dalších 26 řidičů, kterým přístroj naměřil alkohol v dechu do 1 promile, jednalo se tedy o přestupek. V dalších 7 případech se však jednalo o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, protože hladina alkoholu byla nad 1 promile.
Řidiči si většinou neuvědomují, jaké následky je mohou potkat. Zranění sebe i dalších osob, ztráta řidičského oprávnění anebo i práce, psychické problémy. A přitom je řešení tak snadné – nealkoholické pivo, nebo jiný nealkoholický nápoj.
Kampaň, která má smysl
Slogan „Řídím, piju nealko pivo“ si klade za cíl ukázat, že řídit a přitom si dopřát příjemný nápoj není v rozporu. Naopak – podporuje bezpečné chování, zdravé návyky a dává lidem možnost volby, aniž by se museli omezovat ve společnosti.
Buď příkladem. Když řídíš, pij nealko.
