NCMEC reporty a případy výroby CSAM
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval soubor statistických údajů o NCMEC reportech přijatých Policií České republiky a případech výroby CSAM (materiálů týkajících se sexuálního zneužívání dětí) evidovaných Policií České republiky od roku 2022 do data přijetí jeho žádosti o informace.
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace a doprovodné informace:
Ad 1) a 2)
|
Rok
|
Počet NCMEC reportů
|
Počet prověřovaných osob
|
2022
|
21 605
|
211
|
2023
|
23 832
|
151
|
2024
|
22 553
|
255
|
2025
|
25 337
|
306
Ad 3) až 11)
Povinný subjekt nedisponuje požadovanými statistickými údaji dokumentujícími obsah NCMEC reportů přijatých Policií České republiky v letech 2022 až 2025, aniž by mu z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost takovými statistickými údaji disponovat. Povinný subjekt by musel požadované statistické přehledy teprve zpětně vytvořit na základě analýzy jednotlivých přijatých NCMEC reportů. Takovou povinnost mu však zákon č. 106/1999 Sb. neukládá. Ustanovení § 2 odst. 4 tohoto zákona stanoví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Ad 12)
|
Rok
|
Počet oznámení
|
2022
|
neevidováno
|
2023
|
8
|
2024
|
22
|
2025
|
24
Ad 13)
Policie České republiky neodeslala v letech 2022 až 2025 do zahraničí žádné upozornění o vycestování osoby s kriminální minulostí sexuálního charakteru, neboť žádný právní předpis ji neopravňoval k odesílání takových upozornění.
Ad 14)
Viz ad 3) až 11).
Ad 15) a 16)
Informační systém statistiky kriminality provozovaný Policií České republiky neeviduje údaje, na základě kterých by bylo možno sestavit požadované statistické přehledy skutků registrovaných v letech 2022 až 2025 a naplňujících skutkovou podstatu některého z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v členění podle vztahu objektu napadení (dítěte) k pachateli. Povinný subjekt proto nedisponuje takovými statistickými přehledy, aniž by mu z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost jimi disponovat. Povinný subjekt by musel požadované statistické přehledy teprve zpětně vytvořit na základě analýzy trestních spisů vedených policejními orgány Policie České republiky ve věcech trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Takovou povinnost mu však zákon č. 106/1999 Sb. neukládá. Ustanovení § 2 odst. 4 tohoto zákona stanoví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Ad 17)
Informační systém statistiky kriminality provozovaný Policií České republiky neeviduje trestnou činnost podle skutkových podstat trestných činů popsaných v jednotlivých ustanoveních zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/2009 Sb.“), nýbrž podle tzv. takticko-statistických klasifikací (dále jen „TSK“), které umožňují sledovat kontinuitu vývoje kriminality bez ohledu na změny trestněprávních předpisů. Od roku 2025 informační systém statistiky kriminality provozovaný Policií České republiky obsahuje novou TSK 203, podle níž jsou evidovány trestné činy sexuálního nátlaku podle § 186 zákona č. 40/2009 Sb., pokud pachatel zneužil tísně či závislosti objektu napadení (osoby) nebo svého postavení či vlivu. Ve vztahu k této TSK informační systém eviduje také údaje vypovídající o vztahu objektu napadení (osoby) k pachateli.
|
Vztah objektu napadení (osoby) k pachateli
|
Počet skutků
|
Vlastní dítě pachatele
|
2
|
Dítě v pěstounské péči pachatele
|
0
|
Dítě, jehož jeden z rodičů je druh, družka, přítel, přítelkyně pachatele
|
8
|
Dítě v blízkém příbuzenském poměru k pachateli (vnuk, vnučka apod.)
|
1
|
Dítě ve vzdáleném příbuzenském poměru k pachateli (synovec, neteř apod.)
|
0
|
Dítě svěřené k dozoru pachateli (učiteli, vychovateli, trenérovi apod.)
|
6
|
Dítě ve vztahu spolužáka, kamaráda pachatele
|
1
|
Dítě ve vztahu souseda, známého pachatele
|
4
|
Dítě manžela, manželky pachatele
|
1
|
Druh, družka pachatele
|
2
|
Otec, matka pachatele
|
0
|
Sestra, bratr pachatele
|
0
|
Bývalý manžel, bývalá manželka pachatele
|
0
|
Přítel, přítelkyně pachatele
|
2
|
Bývalý přítel, bývalá přítelkyně pachatele
|
2
|
Dospělá osoba v jiném než uvedeném příbuzenském vztahu k pachateli
|
1
|
Dospělá osoba s jiným než uvedeným vztahem k pachateli
|
6
|
Spolupracovník pachatele (včetně nadřízeného a podřízeného)
|
2
|
Spolubydlící pachatele
|
1
|
Bez vztahu k pachateli
|
18
Ad 18) až 20)
Viz ad) 15) a 16).
PhDr. Jiří Vokuš, 23. února 2026