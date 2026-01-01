Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Návštěvníci hor, nenechte si ukrást své lyžařské vybavení!
Vyplatí se ho ukládat do úschoven v penzionech a hotelech.
Třiadvacetiletý student z Vysočiny vyrazil se svými kamarády v závěru prosince do Bedřichova v Jizerských horách, aby zde uvítal nový rok a také si trochu zasportoval na sněhu. To druhé se mu podařilo jen jeden den, protože mu v noci z 30. na 31. prosince někdo ze zaparkovaného auta odcizil snowboard, boty na snowboard, lyže, lyžařské boty a hůlky, a také helmu s brýlemi. Zloděj do vozidla vnikl násilím za použití cihly, kterou rozbil okénko za spolujezdcem. Celková škoda činí 23 500 korun včetně nákladů na opravu okna.
Mladík chyboval, když si své vybavení ponechal přes noc v autě, a nevyužil pro něj úschovnu. Pokud nechcete dopadnout podobně, při pobytu na horách, neponechávejte lyže nebo snowboardy zcela bez dozoru, a to ani krátkodobě, když se jdete občerstvit. Odložené sportovní vybavení před hotely a restauracemi také nejsou v bezpečí. Využijte jejich lyžárny, a pokud zrovna nejsou k dispozici, nezbývá vám nic jiného, než se se svými kamarády při hlídání vašich věcí vystřídat. Případně si lyže proházejte a nemějte je u sebe do páru, složité hledání druhé lyže by mohlo zloděje odradit.
2. 1. 2026
por. Bc. Ivana Baláková