Návštěva skončila napadením

Vsetínští kriminalisté objasnili násilný trestný čin, ke kterému došlo zhruba před týdnem ve Valašském Meziříčí. 

Tehdy ještě neznámý pachatel napadl v jednom z bytů sedmatřicetiletého muže, který zde trvale bydlel. Do bytu oba přišli společně poté, co se potkali v nedalekém baru. Návštěva se však příliš společensky nechovala a uvnitř majitele bytu fyzicky napadla. Násilník muže několikrát udeřil a způsobil mu poranění, které si později vyžádalo lékařské ošetření. Důvodem napadení byla snaha získat peníze popřípadě jiné cennosti, což se nakonec i podařilo, neboť si muž z bytu odnesl kromě finanční hotovosti i různou drobnou elektroniku. Způsobil tak celkovou škodu za více než deset tisíc korun. Úředně řečeno „užil násilí proti jinému v úmyslu zmocnit se cizí věci“.
Napadený muž přepadení oznámil až po několika dnech. Vsetínským kriminalistům přesto nezabralo mnoho času, aby násilníka ztotožnili a zároveň i vypátrali. Jednalo se o osmnáctiletého muže ze Vsetínska, který se k výše uvedenému činu doznal. Nyní je podezřelý ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, za který mu v případě odsouzení hrozí několikaletý trest odnětí svobody.

27. března 2026, nprap. Petr Jaroš

