Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Návštěva diskotéky bude mít pro mladíka dohru u soudu

V opilosti zbil mladého muže, brutální útok zaznamenala bezpečnostní kamera. 

Záznam o sdělení podezření ze spáchání ublížení na zdraví a výtržnictví si dnes převzal mladík z Děčínska. Ten 30. ledna letošního roku navštívil jednu českolipskou diskotéku, kde se propil do agresivní nálady. V průběhu večera pak bezdůvodně surově napadl opakovanými údery do hlavy mladého muže, který se jeho soustředěnému útoku ani nestačil nijak bránit, a pokračoval v tom, i když ležel na zemi. Napadeného později převezla sanita zdravotnické záchranné služby do nemocnice  s tržnou ránou na uchu, podvrknutou krční a bederní páteří a s pohmožděninami v oblasti hlavy. Trpěl silnými bolestmi, nemohl chodit do práce a ani normálně fungovat v běžném životě.

Mladík dnes nesmyslného útoku lituje a vysvětluje ho nadměrnou konzumací alkoholu v inkriminované době. Průběh jeho brutálního útoku natočila bezpečnostní kamera a na tento záznam se ve střízlivém stavu podle jeho vlastního vyjádření nedokázal dívat.

21. 4. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 