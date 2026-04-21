Návštěva diskotéky bude mít pro mladíka dohru u soudu
V opilosti zbil mladého muže, brutální útok zaznamenala bezpečnostní kamera.
Záznam o sdělení podezření ze spáchání ublížení na zdraví a výtržnictví si dnes převzal mladík z Děčínska. Ten 30. ledna letošního roku navštívil jednu českolipskou diskotéku, kde se propil do agresivní nálady. V průběhu večera pak bezdůvodně surově napadl opakovanými údery do hlavy mladého muže, který se jeho soustředěnému útoku ani nestačil nijak bránit, a pokračoval v tom, i když ležel na zemi. Napadeného později převezla sanita zdravotnické záchranné služby do nemocnice s tržnou ránou na uchu, podvrknutou krční a bederní páteří a s pohmožděninami v oblasti hlavy. Trpěl silnými bolestmi, nemohl chodit do práce a ani normálně fungovat v běžném životě.
Mladík dnes nesmyslného útoku lituje a vysvětluje ho nadměrnou konzumací alkoholu v inkriminované době. Průběh jeho brutálního útoku natočila bezpečnostní kamera a na tento záznam se ve střízlivém stavu podle jeho vlastního vyjádření nedokázal dívat.
21. 4. 2026
por. Bc. Ivana Baláková