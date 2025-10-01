Návrh na obžalobu 6 osob
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v těchto dnech navrhli podat obžalobu na 6 fyzických osob. Věc souvisí s výběrem dodavatele na stavbu parkovacího domu v Pardubicích a následným ovlivňováním výběru technického dozoru investora.
Obvinění se podle našich závěrů měli snažit vyloučit jednoho uchazeče o veřejnou zakázku ze zadávacího řízení na stavbu parkovacího domu a zároveň se měli snažit zvýhodnit jiného uchazeče. V druhém případě (výběr technického dozoru) měli neoprávněně vyloučit dva uchazeče, kteří měli být levnější než následně vybraný technický dozor, čímž měla být poškozena společnost Rozvojový fond Pardubice o částku ve výši 627.990,- Kč.
V dané věci je vedeno trestní stíhání pro trestné činy „zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě“ a „porušení povinnosti při správě cizího majetku“. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným tresty odnětí svobody až na 8 let.
Trestní stíhání všech obviněných osob probíhá na svobodě. Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby již byl předán na Okresní státní zastupitelství v Pardubicích.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
1. října 2025