Návrh na obžalobu 4 osob z podvodu
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech ukončili návrhem na podání obžaloby 4 osob případ, který se týká organizované trestné činnosti zaměstnanců jednoho nestátního zdravotnického zařízení ve Středočeském kraji. Tito v období nejméně mezi lety 2011-2015 měli z různých pracovních pozic opakovaně ve vzájemné součinnosti a společným jednáním uvádět v omyl zdravotní pojišťovny, čímž měli způsobit škodu přesahující 19 milionů Kč.
Obviněné osoby ve zdravotnické dokumentaci, sloužící jako podklad k proplacení zdravotní péče za ošetřovací den zdravotními pojišťovnami, měly úmyslně vykazovat nepravdivé údaje ve formě zápisu o zdravotním stavu pacientů a potvrzení jejich fyzické kontroly a přítomnosti, ač měly vědět, že tito pacienti v době jejich služby v tomto zdravotnickém zařízení fakticky hospitalizováni nebyli. Tímto jednáním měly vykázat vyšší lůžkovou obsazenost a získat neoprávněný finanční prospěch pro zdravotnické zařízení. V této souvislosti bylo dne 24. června 2020 zahájeno trestní stíhání 60 fyzických osob a 1 právnické osoby.
V rámci trestního řízení, vedeného pod dozorem Krajského státního zastupitelství v Praze, se podařilo zajistit velké množství přesvědčivých důkazů, a proto byla ve vztahu k trestně stíhané právnické osobě již dne 25. záři 2023 rozhodnutím Krajského soudu v Praze schválena dohoda o vině a trestu. Bylo pravomocně rozhodnuto, že tato právnická osoba spáchala zločin podvodu podle § 209 odst.1, odst. 5, písm. a) tr. zákoníku a byla odsouzena k peněžitému trestu 15 milionů Kč. Tato právnická osoba zároveň již během jednání o dohodě o vině a trestu nahradila všem poškozeným způsobenou škodu v plné výši.
Dále kriminalisté vedli vyšetřování ve vztahu k jednání jednotlivých fyzických osob z řad zdravotnického personálu a vědomě spolupracujících pacientů, které bylo dne 31. března 2026 skončeno podáním návrhu na podání obžaloby pro trestný čin podvodu u 4 fyzických osob a uzavřením dohod o vině a trestu s 22 fyzickými osobami. O těchto dohodách nebylo do současné doby soudem pravomocně rozhodnuto. V rámci těchto uzavřených dohod byly akceptovány peněžité tresty v souhrnné výši 11.645.000,- Kč.
Další obviněné osoby byly dozorujícím státním zástupcem projednány samostatně, přičemž byly shledány zákonné podmínky pro podmíněné zastavení trestního stíhání dle § 307 tr. řádu či zastavení trestního stíhání z důvodu nepřípustnosti s tím, že 27 těchto obviněných osob zaplatilo státu celkem 1.200.000,- Kč jako peněžitou pomoc obětem trestné činnosti.
Škoda způsobená trestnou činností byla tedy nahrazena v plné výši, a navíc bylo obviněnými zaplaceno celkem 27.845.000,- Kč ve formě peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti či peněžitého trestu.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
27. dubna 2026