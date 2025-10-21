Návrh na obžalobu 14 žen z kuplířství
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) navrhli obžalovat 14 žen v souvislosti s kořistěním z provozované prostituce v zahraničí.
Část obviněných žen měla nejpozději od počátku roku 2016 založit skryté společenství vzájemně kooperujících osob, jehož účelem bylo obstarávání zisku z výkonu prostituce provozované jinými osobami na území Velké Británie (konkrétně Severního Irska) a Irské republiky. Celé společenství mělo podle našich závěrů mj. zajišťovat nábor prostitutek, kontakt a komunikaci prostitutek se zákazníky, dopravu, ubytování a inzerci poskytovaných sexuálních služeb. V rámci skupiny fungovaly tzv. operátorky (další obviněné ženy), které měly plánovat směny a každodenně směřovat zákazníky k jednotlivým prostitutkám. Prostitutky měly následně hlavním organizátorkám odvádět dohodnutou část zisku za jimi poskytované sexuální služby.
Za účelem maximálního utajení své činnosti probíhala veškerá komunikace skrytě prostřednictvím uzavřených skupin mobilních aplikací. Obviněné ženy mezi sebou navzájem i navenek vystupovaly pod přezdívkami tak, aby zůstala v maximální možné míře skryta jejich skutečná identita.
Tímto způsobem měly společně získat a rozdělit si finanční částku převyšující 10 milionů Kč.
Všechny ženy jsou obviněny z trestného činu kuplířství spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny a trestného činu účast na organizované zločinecké skupině.
Trestní stíhání všech žen probíhá na svobodě. V případě pravomocného odsouzení a uznání viny hrozí hlavním organizátorkám tresty odnětí svobody až na 11 let, ostatním obviněným ženám hrozí tresty až na 8 let.
Na případu s krycím názvem TERZUZ spolupracovali kriminalisté NCOZ i se zahraničními policejními sbory.
Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby byl začátkem října 2025 předán na Okresní státní zastupitelství v Mělníku.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
21. října 2025