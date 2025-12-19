Návrat tří odcizených soch historické hodnoty
Díky spolupráci detektivů z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování PP ČR, specialistů Národního památkového ústavu, Ministerstva kultury ČR, zahraničních partnerů a za využití národní specializované databáze nazvané Postál systému evidence uměleckých děl (PSEUD) i mezinárodní databáze INTERPOLU nazvané PSYCHE, se podařilo identifikovat tři historické dřevěné sakrální sochy pocházející z České republiky, které byly po desetiletích vypátrány ve Francii. Všechny tři sochy se na základě již zmíněné transnacionální spolupráce podařilo úspěšně navrátit zpět do vlasti. Slavnostní předání soch se uskutečnilo na Velvyslanectví ČR v Paříži 15. prosince za účasti zástupců francouzské, české policie a právoplatných vlastníků. Za Policii ČR se osobně zúčastnili náměstek ředitele ÚSKPV plk. Radek Šmejda a pplk. Jan Menger
Socha Krista Spasitele z Krupé u Rakovníka
První z identifikovaných předmětů kulturní a historické hodnoty je dřevěná polychromovaná socha Krista Spasitele (Salvator Mundi) ze 17. století, která byla odcizena dne 11. listopadu 1992 z kazatelny kostela sv. Gotharda v obci Krupá na Rakovnicku. Socha byla v roce 2024 nalezena při nabídce k prodeji na zahraniční internetové platformě ve Francii. Socha je evidována jako kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a je považována za součást národního kulturního dědictví. Případ byl na základě podnětu Národního památkového ústavu předán Policii ČR a následně řešen ve spolupráci s mezinárodními databázemi.
Sochy sv. Víta a sv. Diviše z Abertam
Další dva navracené předměty kulturní a historické hodnoty představují dřevěné sochy sv. Víta a sv. Diviše, které byly odcizeny dne 24. března 1992 z kostela Čtrnácti svatých Pomocníků v Abertamech na Karlovarsku. I tyto sochy byly po více než třiceti letech vypátrány při nabídce k prodeji na francouzské internetové platformě, kde byly mylně označeny jako sochy jiných světců. Obě sochy jsou rovněž kulturními památkami a představují významnou součást národního kulturního dědictví.
Ochrana kulturního dědictví
Oba případy byly vedeny jako podezření pro trestnou činnost související s legalizací výnosů z trestné činnosti a jejich šetření probíhalo v gesci příslušných policejních útvarů. Zároveň probíhal i proces mezinárodní spolupráce směřující k fyzickému navrácení soch jejich právoplatným vlastníkům.
Předmětné sochy jsou kulturními památkami České republiky a tvoří nedílnou součást našeho národního kulturního pokladu, a proto jejich návrat domů představuje více než jen dokončení jednoho případu, neboť jde o symbolické napravení křivdy vůči našemu kulturnímu dědictví. Tento případ navíc jasně ukazuje, jak důležitá je mezinárodní spolupráce a aktivní zapojení všech zainteresovaných subjektů včetně vlastníků přes experty až po státní instituce. Společným postupem se tak podařilo napravit křivdu starou desítky let a vrátit domů to, co k naší zemi historicky patří. Prismatem Policie České republiky je do budoucna klíčové vytvářet takové podmínky, které povedou k rychlejšímu a efektivnějšímu navracení odcizených kulturních památek. Nezbytným předpokladem je přitom posílení již zmíněné spolupráce všech subjektů podílejících se na ochraně kulturního dědictví.
Pro zájemce o nákup uměleckých a historických předmětů jsou k dispozici dvě databáze, kde je možné ověřit, zda dílo nebylo odcizeno. Webový portál PSEUD a mezinárodní databáze PSYCHE.
kpt. Jakub Vinčálek
tiskový mluvčí PP ČR
19. prosince 2025