Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Natankovala a nezaplatila
Policisté pátrají po ženě, která ujela od benzinové čerpací stanice.
Policisté z dálničního oddělení Chotoviny řeší případ, ke kterému došlo dne 16. ledna před 22:00 hodinou na benzinové čerpací stanici Orlen - Mitrovice. Neznámá žena přijela vozidlem Renault Megane Coupé stříbrné barvy na tuto čerpací stanici, která se nachází v prostoru dálnice D3 ve směru jízdy na Prahu. Žena zastavila u výdejního stojanu č. 1, u kterého natankovala pohonné hmoty a poté odjela, aniž by za benzin zaplatila.
Policistům se v rámci prověřování podařilo zajistit kamerový záznam, kde je zachyceno vozidlo, ovšem s nečitelnou registrační značkou. Žena, která odjela bez placení, je vysoká cca 170 cm a má delší černé vlasy, které v době tankování měla svázané do culíku. Na sobě měla světle šedou bundu a tmavé kalhoty. Policisté žádají tuto ženu, aby se jim přihlásila na telefonní číslo 158. Popřípadě žádají svědky, kteří mají informaci ke zveřejněnému vozidlu a jeho řidičce, aby je rovněž kontaktovali. Za spolupráci děkujeme.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
4. února 2026