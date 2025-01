Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nástupu do věznice se vyhýbala od listopadu

LIBERECKO - Včera ji tam eskortovala naše hlídka.

Už 22. listopadu loňského roku si převzala výzvu k nástupu do výkonu trestu odnětí svobody 26letá žena z Liberecka. Na ni však v zákonné desetidenní lhůtě nereagovala a užívala si svobody až do včerejšího dne. Krátce před 22. hodinou ji v Hrádku nad Nisou v Liberecké ulici spatřila hlídka, před kterou se dala na útěk.

Když ji policisté dostihli, snažila se ještě ještě zachránit tím, že se představila vymyšleným jménem. Bylo to zbytečné, protože jí jeden z kolegů ihned poznal. Ještě téhož večera ji hlídka eskortovala do věznice. Vzhledem k tomu, že do ní bez závažného důvodu nastoupila s velkým zpožděním, bude nyní nově čelit trestnímu stíhání pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za ten jí hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

15. 1. 2025

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem